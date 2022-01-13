Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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