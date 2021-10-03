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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 1000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik. Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasını ziyarette bulundu. Mağaza içerisindeki ürünleri inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan alışverişte yaptı. Mağazada bulunan vatandaş ve çalışanlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'da eşlik etti. Mağaza ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

"VATANDAŞIN KESESİNE UYGUN"

Market alışverişi sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var" dedi.

(İHA)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

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