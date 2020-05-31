Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler ve polisin ailelerine taziye mesajı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler ve polisin ailelerine taziye mesajı

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile şehit polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine baş sağlığı mesajı gönderdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler ve polisin ailelerine taziye mesajı
31.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile şehit polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine baş sağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Hakkari'de keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile "dur" ihtarına uymayan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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