Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

27.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:21
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. ???????

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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