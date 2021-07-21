Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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