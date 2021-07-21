Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Alişan'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı