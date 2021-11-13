Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın ailesine taziye telefonu

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ailesini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, acılı anne-babaya başsağlığı diledi.

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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