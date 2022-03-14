Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına 5 müjde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına 5 müjde vererek, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil oluyor. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederek, "Sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece-gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız Turkovac'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkemizi uluslararası alanda öne çıkartan pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi, araştırmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Ukrayna'da yaşanan trajedinin demokrasi ve altyapı yanında güvenlikten ekonomiye, tüm alanlarda kendi ayakları üzerinde duramayan bir ülkenin her an felaketle yüzleşebileceğini hatırlattığını belirten Erdoğan, "Ülkemizi nice siyasi ve ekonomik tuzaklardan, terör tehditlerinden, gizli açık ambargolardan, uluslararası kumpaslardan ve kaos denemelerinden kurtarırken aynı zamanda içeride de ciddi bir mücadele verdik. Bu süreçte çoğu da kendi irademiz ve kontrolümüz dışındaki gelişmeler üzerinden yürütülen kampanyalarla enerjimiz heba edilmek istendi" ifadelerini kullandı.