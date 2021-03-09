Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RASİM ÖZTEKİN'İN KIZINA TAZİYE TELEFONU
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Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RASİM ÖZTEKİN'İN KIZINA TAZİYE TELEFONU

09.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:32
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RASİM ÖZTEKİN'İN KIZINA TAZİYE TELEFONU

Son dakika haberler... Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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