Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otobüs kazasında ölen Kuzey Makedonyalılar için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otobüs kazasında ölen Kuzey Makedonyalılar için başsağlığı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Kuzey Makedonya vatandaşlarıyla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum. Şahsımı ve Türk halkını derinden etkileyen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum."

Haber : ANKARA,

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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