Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed El Menfi'ye tebrik telefonu
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed El Menfi'ye tebrik telefonu

06.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:27
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed El Menfi'ye tebrik telefonu

Son dakika haberi: Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Gülseli KENARLI  / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'ye başarılar diledi. Türkiye'nin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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