Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli halterciler Özbek ve İsmayilov'a tebrik telefonu
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli halterciler Özbek ve İsmayilov'a tebrik telefonu

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli halterciler Özbek ve İsmayilov'a tebrik telefonu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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