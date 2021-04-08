Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli halterciler Özbek ve İsmayilov'a tebrik telefonu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.