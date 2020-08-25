Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı video Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı video Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı. Kaynak: AA