Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı

Bir son dakika haberine göre Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Türkiye, kardeş Lübnan halkının yaralarını sarmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı
13.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:16

Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Türkiye, kardeş Lübnan halkının yaralarını sarmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye'nin Lübnan'da inşa ettiği ve yaklaşık 10 yıl önce tamamlanmasına rağmen, Lübnan hükümetinden kaynaklı nedenlerden dolayı hizmete alınamayan Sayda Türk Hastanesi'nin bir an açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirdi.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından ilk olarak Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliği ile hastanenin açılamama nedenleri ve çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan Başbakanı Diyab'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Başkent Beyrut'ta Lübnan temaslarına başlayan Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyet, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildi.

Başbakan Diyab, görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası yaraları sarmaya yönelik gösterdiği ilgi ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayda Türk Hastanesi'nin açılması için özel temsilci görevlendirmesinden de büyük memnuniyet duyduğunu belirten Diyab, konuyla özel olarak ilgileneceğini, Sağlık Bakanı'na gerekli talimatı verdiğini ve süreci yakından takip edeceğini bildirdi.

Hastane en kısa sürede açılacak

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve beraberindeki heyet, Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile ikili ve heyetler arası görüşme de gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Topaloğlu, Sayda Türk Hastanesi'nin açılmasını ve Lübnan halkına hizmet vermesini çok arzu ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda her türlü desteği verdiğini kaydetti.

Hastanenin genel olarak açılmasında ciddi bir eksiklik olmadığını, bazı teknik desteklerle bir an önce hasta kabulüne başlanabileceğini ifade eden Topaloğlu, bu konuda Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını, hastanenin işletimi konusunda da teknik detayların en geç yarın tamamlanarak faaliyet planının takvimlendirilmesinin yapılacağını söyledi.

Türkiye hastaneye her türlü desteği sağlayacak

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da "Türkiye, patlamanın ilk anından itibaren Lübnan'ın yanında yer aldığı, yardımlar konusunda hızlı davrandığı, Lübnan'daki Lübnanlılar, Suriyeliler ve Filistinlilerin yardımına koştuğu için Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Özellikle bu süreçte böyle bir hastaneye çok ihtiyaçları olduğunu ve kendilerinin de hastanenin bir an önce açılmasını istediklerini vurgulayan Bakan Hasan, bu konuda somut adımlar attıklarını, Maliye Bakanlığından çok hızlı bir fon temin ettiklerini ve hastane yönetimi için kadro belirlediklerini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ayrıca bu süreçte teknik desteğe çok ihtiyaçları olduğunu, bu sayede hastaneyi bir an önce açabileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Topaloğlu ve Lübnanlı yetkililerin görüşmesinde, ayrıntılar hakkında teknik ekiplerce protokol oluşturulması ve sürecin takvimlendirilerek harekete geçilmesi konusunda mutabakata varıldı.

"Türkiye, Lübnan halkının her zaman yanındadır"

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve beraberindeki heyet ile Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ve bürokratlar daha sonra Sayda Türk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu ve varılan mutabakatı basın mensuplarıyla paylaştı.

Prof. Dr. Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkileri içerisinde ayrım gözetmeksizin tüm Lübnan halkının yanında olduğunu belirterek, Lübnan halkına desteklerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Sayda Türk Hastanesi'nin özellikle hem pandemi sürecinde sağlayacağı fayda hem de ciddi derecede yaralanmayla sonuçlanan Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası travma hastalarının tedavileri açısından kritik işlevi olacak.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun Sayda Türk Hastanesi'nin açılmasına yönelik görüşmeleri Lübnan basınında geniş yer buldu.

Patlamada yaralanan Türk vatandaşının tedavisi Türkiye'de devam edecek

Beraberindeki heyetle patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda da incelemelerde bulunan Prof. Dr. Topaloğlu daha sonra olayda ağır yaralanan Türk vatandaşının yakınları ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Topaloğlu, yaralı vatandaşın sağlık durumu elverdiği anda ambulans uçakla Türkiye'ye naklinin gerçekleşeceğini ve tedavisine Türkiye'de devam edileceğini bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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