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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Gençlik Faaliyetleri ödülü

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Gençlik Faaliyetleri ödülü

Son dakika haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yürüttüğü gençlik faaliyetlerinden dolayı ödüle layık görüldü.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yürüttüğü gençlik faaliyetlerinden dolayı ödüle layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen ödülden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne yürüttüğü gençlik faaliyetlerinden dolayı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde ödül verildi. Festivalin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'a takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen ödülden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gençlere yönelik yaptığımız çalışmalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ödül daha aldık. Konya Büyükşehir Belediyemizi ödüle layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gençlerimizle el ele gönül gönüle nice ödüller alacağız inşallah" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, teknoloji, gelişim, robotik yazılım başta olmak üzere; kültür, sanat, eğitim, yayıncılık, spor faaliyetleri ile Kapsül Teknoloji Platformu, Gençlik Merkezi, Bilim Merkezi, Parkur Konya gibi fiziki çalışmalarla gençlere yönelik önemli faaliyetler yürütüyor. - KONYA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e Gençlik Faaliyetleri ödülü

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