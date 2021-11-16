Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ailesine taziye telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ailesine taziye telefonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ailesine taziye telefonu

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla, yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla, yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diriliş Şairi"nin Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.

(Hülya Keklik/İHA)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title