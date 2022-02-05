Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Al Sani'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim Emir Şeyh Temim, 'geçmiş olsun' dilekleriniz için eşimle birlikte sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde Katar halkına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.