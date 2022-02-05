Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür

AA, Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan,

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Sağ olun Fuat Bey. 'Geçmiş olsun' dilekleriniz için sizlere ve kabinemizdeki tüm bakan arkadaşlarıma, eşim Emine Hanım'la birlikte şükranlarımızı ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title