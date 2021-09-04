Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanlarına tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol...
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