Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-Spor'a destek mesajı Açıklaması
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-Spor'a destek mesajı Açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-Spor'a destek mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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