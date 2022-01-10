Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Engin Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Aydın, "Söz konusu açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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