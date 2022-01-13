Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalık ailesine taziye telefonu - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalık ailesine taziye telefonu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalık ailesine taziye telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu. - ANKARA

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