Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'nin birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti. Bulgaristan'ın Boyko Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler?
Son Dakika: Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler?
'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
Kabine toplantısı ne zaman? 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?
Kabine toplantısı ne zaman? 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Ersin Tatar
Magazin Hadise Mehtap Ar Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ryan Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 00:01:05. #1.16#

title