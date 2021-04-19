Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a tebrik telefonu

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'nin birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti. Bulgaristan'ın Boyko Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı