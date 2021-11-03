Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız paylaşımlar hakkında suç duyurusu

AYDIN (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişilere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'Recep Tayyip Erdoğan', 'ölmüş' başlıkları altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Haber : Özkan ARSLAN/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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