Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptıkları gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletle yol yürümeye devam edeceklerini" bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptıkları gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletle yol yürümeye devam edeceklerini" bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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