Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı
Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.
17.08.2020 03:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 03:35
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA