Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği...
29.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 97. yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 97. yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katıldı. (2)
Erdoğan: "Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten