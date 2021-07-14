Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan...
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan... - Haberler
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