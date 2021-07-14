Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan...
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan