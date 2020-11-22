Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız."

22.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:45
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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