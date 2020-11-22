Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız."
22.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:45
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı