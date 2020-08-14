Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir." dedi.

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tabii bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail. İsrail'le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin'e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz."

"Berlin Konferansı'na katılanların hiçbirisi konferansın gereklerine uymuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki tavrının sorulması üzerine, "Bununla ilgili de daha önce birçok şeyler söyledim. Berlin Konferansı oldu. Berlin Konferansı, daha çok tabii Libya ile alakalı bir konferanstı. Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar. Biz ise Berlin Konferansı'yla ilgili atılması gereken adımları bugüne kadar diplomatik hukuk içerisinde attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Sayın Şansölye ile birçok görüşmelerim oldu. Aynı şekilde danışmanım Sayın Kalın'ın, Hecker'la görüşmeleri oldu, olmaya da devam ediyor. Bu arada da bu görüşmeleri devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor"

"Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için yeni önlemler alınacak mı?" sorusuna Erdoğan, "Bu hafta içerisinde de bir ekonomi kurulumuzu toplamak suretiyle tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yolumuza devam." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılacağı tarihin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu konuda Bilim Kurulumuz bütün çalışmaları yürütüyor. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar, uymaya devam edecekler. Dikkat edecekler. Ben söyledim. Burada tek şeyimiz bir defa özellikle maske, mesafe ve temizlik, bu 3 kurala milletçe dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim ama kendimize acımıyorsak zaten söyleyecek hiçbir şeyim yok."

(Bitti)

Kaynak: AA