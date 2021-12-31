Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Yahya Efendi Camii'nde kıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Yahya Efendi Camii'nde kıldı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Yahya Efendi Camii'nde kıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi Camii'nde kıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON 12. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, buradan Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne gitti.


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