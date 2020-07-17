Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
17.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

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Kaynak: AA

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