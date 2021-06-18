Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Antalya'da Mecek Camisi'nde kıldı
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Antalya'da Mecek Camisi'nde kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Antalya'da Mecek Camisi'nde kıldı.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Erdoğan, cuma namazını Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'nde kıldı.
Cami girişi ve çıkışında vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, vatandaşları selamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun