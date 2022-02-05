Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covıd-19 testimizin sonucu pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı: (1)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize...