Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
11.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:44
Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı