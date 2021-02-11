Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

11.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:44
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Covid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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