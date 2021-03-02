Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz.