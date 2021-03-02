Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme...
02.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:26
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş