Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.