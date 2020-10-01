Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...

01.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:08

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gündemdeki idam tartışmaları ile ilgili daha önceki ifadelerini yineleyerek "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım" dedi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): 'Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): 'Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): 'Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): 'Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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