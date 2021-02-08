Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin tek işi, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak."
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin tek işi, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak."

08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:31

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (4)

Erdoğan: "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak."

Erdoğan: "(CHP) En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin tek işi, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin tek işi, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin tek işi, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin tek işi, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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