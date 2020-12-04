Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım."