Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir...

04.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:20
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı) Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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