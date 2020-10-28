Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
28.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:46
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş