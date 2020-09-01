Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
01.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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Kaynak: İHA