Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Kaynak: İHA