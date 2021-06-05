Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız".
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız". - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı