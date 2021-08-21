Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇENGELKÖY'DE RESTORANA UĞRADI
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Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇENGELKÖY'DE RESTORANA UĞRADI

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇENGELKÖY'DE RESTORANA UĞRADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da restorana uğradı.

İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu. İçeri girerek restoran sahibi, çalışanlar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı. Erdoğan, daha sonra makam aracına binerek buradan ayrıldı.

Görüntü dökümü: -----------------------Erdoğan'ın restorana girişi-Restoranda vatandaşlarla sohbet etmesi-Restoran çalışanıyla sohbet etmesi-Makam aracına binmesi

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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