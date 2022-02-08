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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı andı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı andı

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Cem Karaca'yı vefatının 18'inci yıl dönümünde andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Cem Karaca'yı vefatının 18'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cem Karaca, Güncel, Haber

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