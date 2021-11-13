Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de

ÇANAKKALE (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı ve toplu alış törenleri için Çanakkale'ye geldi. Erdoğan'ın helikopteri köprüdeki tören için iniş yaptı. Erdoğan, tören alanına gelmeden havadan inceleme yaptı.

İlk olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki Şantiyesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Erdoğan, daha sonra köprüye çıkarak son tabliye bloğu montajının törenine katılacak.

Daha sonra Biga ilçesinde toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya Müzesi'nde, Ezine Belediyesi sponsorluğunda çekilen Ezineli Yahya Çavuş Belgeselinin de galasına katılacak. - ÇANAKKALE