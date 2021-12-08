Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.