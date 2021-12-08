Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz." - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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