Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Burs) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Burs) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkarıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Burs) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkarıyoruz." - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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