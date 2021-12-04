Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK' tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "TÜİK" tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title