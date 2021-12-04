Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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