Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."

23.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:53
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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