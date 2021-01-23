Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."
23.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:53
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu