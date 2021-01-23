Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını, kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz."