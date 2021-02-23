Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."
23.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:36
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten