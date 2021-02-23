Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

23.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:36
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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