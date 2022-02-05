Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı." - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı."

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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