Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı."
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel